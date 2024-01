Alexa : Amazon prépare une version payante avec de l’IA

Alexa va avoir le droit à sa version payante, avec Amazon qui prépare une déclinaison plus poussée se reposant notamment sur de l’intelligence artificielle, selon Business Insider. La version s’appelle pour le moment Alexa Plus.

Alexa Plus avec de l’IA

En développant la nouvelle version Alexa avec de l’IA, Amazon espère créer un assistant vocal qui donne des réponses plus précises et plus succinctes que la version actuelle. Mais il reste encore beaucoup de travail. Après avoir testé la technologie vocale sous-jacente — connue sous le nom de « Remarkable Alexa » — auprès de 15 000 clients externes, Amazon a estimé que les résultats n’étaient pas satisfaisants.

Le chatbot continue de dévier ou de donner des réponses inexactes, et peine à répondre aux demandes ambiguës des clients qui nécessitent l’engagement de plusieurs services.

Dave Limp, ancien responsable du matériel et des appareils d’Amazon, a déclaré l’année dernière que l’entreprise pourrait devoir commencer à faire payer une version plus avancée d’Alexa, étant donné le coût élevé de l’exploitation des modèles d’intelligence artificielle. Certains employés au sein de la société se sont demandé si les membres d’Amazon Prime seraient prêts à payer un supplément pour un assistant vocal, étant donné qu’il existe des concurrents gratuits, comme ceux de Google (Bard), Apple (Siri) ou encore OpenAI (ChatGPT).

On n’en saura pas plus pour le moment, Amazon refusant de commenter l’information sur la version payante d’Alexa.