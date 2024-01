Galaxy S24 : Samsung promet 7 ans de mises à jour Android et de sécurité

Samsung annonce que ses Galaxy S24 auront le droit à 7 ans de mises à jour Android et de mises à jour de sécurité. Cela représente un gain notable par rapport à ce qui était proposé jusqu’à présent avec les autres Galaxy.

7 ans de mises à jour pour les Galaxy S24

Avec les Galaxy S23 et les autres modèles, Samsung promettait 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Avec les Galaxy S24, ce sera 7 ans aussi bien pour l’un que pour l’autre. Le constructeur se met ainsi au même niveau que Google qui propose autant d’années de supports pour ses Pixel 8.

Dans son annonce, Samsung indique que les 7 ans de mises à jour « vont aider les utilisateurs à profiter des performances optimisées de leurs appareils Galaxy pendant encore plus longtemps ». Ainsi, si vous achetez un Galaxy S24, vous aurez le droit à toutes les versions d’Android jusqu’en 2031.

Il y a une question qui n’a pas de réponse pour l’instant : quel sera le rythme des mises à jour sur les Galaxy S24 ? Nous savons que ce sera au départ tous les mois pour les mises de sécurité. Mais au fil du temps ? Une fois par trimestre ? Une fois par semestre ? Une fois par an ?

Une autre remarque se trouve dans les petits caractères, où Samsung indique que « la disponibilité et le calendrier des mises à niveau du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil et du marché ». La société se laisse une certaine marge de manœuvre dans ce domaine en fonction de l’appareil et du marché.