Google promet 7 ans de mises à jour Android et de sécurité pour les Pixel 8

Les Pixel 8 et 8 Pro sont désormais officiels avec un élément plus qu’intéressant : 7 ans de mises à jour Android et de sécurité. C’est bien plus qu’auparavant.

Avec le Pixel 6 et la première puce Tensor de Google, le groupe promettait 3 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Ce fut la même chose avec le Pixel 7 l’an dernier. Et cette fois-ci, Google passe un cap en promettant 7 ans de mises à jour (jusqu’en 2030 donc) pour les Pixel 8 et 8 Pro. Un élément important à prendre en compte est qu’il s’agit aussi bien de mises à jour Android que mises à jour de sécurité.

Les Pixel 8 embarquent Android 14 au lancement. Ainsi, ils auront le droit à Android 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 au fil des sept prochaines années.

De plus, Google promet de poursuivre les Pixel Feature Drops, qui apportent de nouvelles applications et fonctionnalités du système d’exploitation tous les trois mois. Certaines versions trimestrielles sont plus légères que d’autres en matière de nouveautés, mais en moyenne, il y en a au moins une qui se veut importante chaque année.

Est-ce que l’argument de 7 ans de mises à jour suffira pour attirer des utilisateurs à passer sur les Pixel 8 ? Cela reste à voir, mais il est certain que c’est un élément important. En comparaison, Samsung promet 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Quant à Apple et ses iPhone, Google est au même niveau en moyenne, et arrive même à faire mieux que certains iPhone qui ont reçu 6 ans de mises à jour.