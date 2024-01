Free tease encore la Freebox v9, cette fois avec Xavier Niel

Free a déjà fait comprendre que la Freebox v9 sera annoncée entre le 21 janvier et le 19 février. Aujourd’hui, le fournisseur d’accès continue son teasing, en impliquant Xavier Niel.

La Freebox v9 arrive

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le compte de Free a partagé une image indiquant « Publication ultra sensible. Cette photo contient du contenu sensible sur notre prochaine Freebox. Afin de ne pas vous spoiler, la publication n’est pas visible pour le moment ». L’image s’accompagne par le message : « [Xavier Niel], qu’est-ce que tu nous cook ? ».

Il s’agit ici d’une référence à un mème avec Woody (Toy Story) et la phrase « let him cook ». Il faut comprendre par-là « laisse le mijoter ». Le mème est utilisé quand une personne prépare quelque chose et que le résultat peut être notable. Même Xavier Niel a utilisé ce mème au début du mois, avec la phrase « let me cook ».

Le teasing est donc toujours d’actualité, sans pour autant qu’on ait des informations concrètes sur la Freebox v9. Une récente a toutefois suggéré que la nouvelle box supportera le Wi-Fi 7. Mais au-delà de cet élément, c’est un mystère. La réponse devrait être pour bientôt, sachant que la présentation est une question de semaines.