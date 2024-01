Surface Pro 5 : Microsoft met fin au support de sa tablette

Microsoft a décidé d’arrêter le support pour sa Surface Pro 5. Cela signifie que la tablette n’aura plus le droit à des mises à jour de pilotes ou de firmwares.

C’est la fin pour la Surface Pro 5

Comme l’indique le site de Microsoft, la fin du support de la Surface Pro 5 est une réalité depuis le 15 janvier 2024. Cela concerne aussi bien le modèle Wi-Fi que le modèle Wi-Fi + 4G.

La présentation de la Surface Pro 5 remonte à mai 2017. Ce fut une mise à jour matérielle mineure, au point d’avoir le même design que la quatrième génération. La tablette a tout de même proposé quelques changements. Par exemple, il existe une configuration sans ventilateur avec un processeur Intel Core i5 de septième génération. Les modèles supérieurs dotés d’un processeur Intel Core i7 bénéficient d’une conception thermique retravaillée pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Il y a également eu une version 4G. Celle-ci a été lancée quelques mois après le modèle supportant uniquement le Wi-Fi.

Le support des pilotes et des firmwares est donc terminé, mais qu’en est-il des mises à jour de Windows ? Elles restent disponibles pour le moment. Mais il est bon de noter que cela ne va pas durer pour autant. En effet, la Surface Pro 5 ne supporte pas (officiellement) Windows 11 et reste donc avec Windows 10. Microsoft a déjà dit que Windows 10 ne sera plus supporté à compter du 14 octobre 2025.