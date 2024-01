OpenAI lance ChatGPT Teams, une version du chatbot-IA destinée aux PME et aux startups

Quelques semaines après ChatGPT Entreprise, une version du chatbot destinée aux grands comptes, OpenAI lance ChatGPT Teams, une formule cette fois destinée aux PME et aux startups, ce qui explique le coût plus modéré de l’abonnement, soit 25 dollars/mois et par utilisateur. Ce nouvel abonnement comprend un accès à GPT 4 et à DALL-E 3, une limite de messages rallongée par rapport à GPT Plus , GPTs pour créer son chatbot personnalisé, ainsi qu’un outil d’analyse de données baptisé l’Advanced Data Analysis. La souscription groupée d’abonnements ChatGPT Teams comprend aussi une console d’administration (qui sera prise en charge par un compte administrateur) sans oublier l’accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités en accès anticipé (early access). Complet donc.

ChatGPT Teams s’avère donc particulièrement complet, mais forcément, il manque quelques petites choses par rapport à ChatGPT Entreprises, comme la limite de messages (pas de limites sur ChatGPT Entreprises), ou bien encore un service de support technique un peu moins réactif. Pour le prix de l’abonnement proposé, la petite différence entre les deux formules d’abonnement fait pencher la balance du rapport service/prix en faveur de l’ordre ChatGPT Teams.