[CES 2024] Smart Home AI Agent : LG dévoile le plus mignon des robots-assistant

Entre Samsung et LG, il y aura donc bataille sur le marché (encore virtuellement inexistant) des robots-assistant. Après le tout rond Ballie de Samsung, place donc au Smart Home AI Agent de LG, un petit robot-assistant-domotique à la bouille franchement mignonne. En terme de design, les influences sont assez visibles, et le petit droide semble être un mélange de Wall-E ou de Star Wars. Le petit robot de LG avance sur deux roues autoéquilibrées (à la façon d’un Segway) et peut éviter de lui-même les obstacles qu’il rencontre sur son chemin.

La tête du robot se veut expressive avec son éclairage LED animé pour les « yeux », mais contient surtout une caméra ainsi que tout le système électronique de la machine. Le Smart Home AI Agent peut ainsi reconnaitre son ou ses propriétaires, analyser leur « humeur » (via la reconnaissance faciale et le son de la voix) et réagir en conséquence, discuter avec ces derniers grâce à une IA de type ChatGPT, et sert évidemment de pont domotique avec les autres appareils LG de la maison. Le robot lui-même dispose d’une foultitude de capteurs (pour la température, l’humidité, la qualité de l’air, etc.) et peut décider par lui-même de contrôler le thermostat connecté ou d’autres appareils domotiques. Parmi les autres fonctions du robot, on citera la notification d’informations diverses (traffic routier, prévision météo, etc.) ainsi que la surveillance du domicile… et des animaux domestiques.

Encore à l’état de prototype (avancé), le Smart Home AI Agent intègre la vision « Zero Labor Home » de LG, soit une conception du domicile dans laquelle le tâches les plus répétitives sont assurées presqu’entièrement par les appareils domotiques et ce type d’assistant-robot. Le fabricant ne précise ni prix di date de sortie, ce qui semble indiquer que la commercialisation de ce petit robot n’est pas pour tout de suite.