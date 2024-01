[CES 2024] Ballie : le robot compagnon de Samsung prend du galon

Dévoilé lors du CES 2020, le robot compagnon Ballie prend du galon chez Samsung, et ressemble désormais beaucoup plus à un appareil commercialisable qu’à un simple prototype. Toujours aussi rond et mignon, Ballie gagne en capacités : le robot est maintenant équipé d’un LiDAR et peut se déplacer dans la maison sans l’aide de personne (il sait contourner les meubles sur son passage). Balli sait aussi tailler le bout de gras avec son ou ses propriétaires, et peut même servir de vidéoprojecteur mobile tout en adaptant l’affichage de l’écran en fonction de la position de l’utilisateur. On retrouve aussi des fonctions propres aux assistants connectés de type Siri ou Google Assistant, comme la notification des messages reçus, l’annonce de la météo du jour, la gestion des appels etc. Suprême raffinement, Ballie peut aussi surveiller nos compagnons à 4 pattes !

Le package de fonctions semble donc complet, d’autant que Ballie sert aussi de « pont » avec les autres appareils domotiques, qu’il peut donc piloter à distance. Malgré ces avancées notables, Samsung ne semble toujours pas prêt à commercialiser son petit robot, qui pourrait même en fait n’être là que comme un modèle de démo permettant d’illustrer la maitrise de Samsung dans le domaine de l’IA et des objets connectés. La chute brutale des bénéfices du sud-coréen explique peut-être aussi cette frilosité, le succès d’un robot personnel étant plus qu’hypothétique dans le contexte économique actuel.