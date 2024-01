Waymo va tester ses véhicules autonomes sur autoroutes et voies rapides

Après des années à arpenter les petites routes américaines, les véhicules sans conducteur de Waymo (des modèles SUV Jaguar I-Pace) vont enfin être testés sur les autoroutes et les voies rapides dans Phoenix et ses environs. D’ici quelques semaines à peine, Waymo effectua donc des essais routiers sur les grands axes, des tests réservés aux salariés de l’entreprise et à quelques invités. Il faudra sans doute attendre plusieurs mois supplémentaires avant que le service Waymo One, déjà ouvert au public aux Etats-Unis, ne s’étende aux voies rapides. Cette extension ne pourra se faire qu’après que les véhicules Waymo auront fait la démonstration de leur fiabilité sur autoroutes, et bien entendu sans incidents graves à la clef. Un moment charnière donc pour l’entreprise.

A noter tout de même que jusqu’ici, les voitures Waymo étaient déjà autorisées sur les autoroutes, mais un conducteur devait nécessairement occuper le siège avant afin de gérer tout impondérable lors de la conduite autonome. La nouvelle étape se fera donc sans conducteur, la conduite étant alors entièrement autonome. Au cours de l’année écoulée, Waymo a progressivement augmenté le nombre de ses tests sur autoroutes en vue de cette transition. La bascule vers les voies rapides est essentielle pour un service comme Waymo One, nombre de clients de ces taxis autonomes se plaignant que les véhicules autonomes empruntent uniquement les petites routes et les itinéraires secondaires, ce qui rallonge la durée des trajets.

La sécurité des passagers n’est en tout cas déjà plus un problème : après 7 millions de kilomètres parcourus par ses véhicules autonomes, Waymo ne comptabilise que trois blessés légers, ce qui est largement inférieur à la moyenne des véhicules classiques avec conducteurs. Le concurrent Cruise ne peut pas en dire autant…