[CES 2024] Nvidia annonce ses GeForce RTX 4070, 4070 Ti et 4080 Super

Nvidia a profité du CES 2024 pour annoncer ses nouvelles cartes graphiques RTX 40, avec au programme les GeForce RTX 4070, 4070 Ti et 4080 Super.

RTX 4080 Super

La RTX 4080 Super est livrée avec la puce AD103 de Nvidia, elle n’est donc pas réduite comme la RTX 4080 qui l’a précédée. Il y a plus de cœurs CUDA et une mémoire plus rapide avec une bande passante de 736 Go/s. Elle est livrée avec les mêmes 16 Go de RAM et peut tirer jusqu’à 320 W d’énergie.

Avec ce modèle, Nvidia vise les détenteurs d’une RTX 3080 Ti ou RTX 2080 Super, en espérant qu’ils passeront sur le dernier modèle en date pour une meilleure expérience, notamment le fait de jouer confortablement en 4K avec le ray tracing. L’augmentation des performances par rapport à une RTX 4080 devrait se situer entre 1 et 5%, en fonction des jeux.

RTX 4070 Ti Super

La RTX 4070 Ti Super semble être la carte la plus intéressante du trio des RTX 40. Nvidia augmente la mémoire à 16 Go et passe au bus mémoire 256 bits que l’on trouve sur les cartes RTX 4080/4090 au lieu du bus 192 bits de la RTX 4070 Ti originale.

Combiné avec plus de cœurs CUDA, cela semble être une mise à niveau plus importante que la RTX 4080 Super. Le prix ne bouge pas par rapport au modèle précédent, mais elle offre plus de mémoire et de performances. Selon Nvidia, la RTX 4070 Ti Super devrait offrir environ 10% de performances supplémentaires par rapport à la RTX 4070 Ti d’origine.

Côté consommation, on est toujours sur 285 W. À noter par ailleurs qu’il n’y aura pas une Founders Edition.

RTX 4070 Super

Nvidia affirme que la nouvelle RTX 4070 Super sera plus rapide qu’une RTX 3090 tout en consommant moins d’énergie, jusqu’à 220 W. C’est seulement 20 watts de plus que la RTX 4070 d’origine, qui était capable d’offrir des performances similaires à la RTX 3080 en 1440p. Bien qu’elle conserve le même bus mémoire de 192 bits et 12 Go de mémoire G6X, Nvidia augmente le nombre de cœurs CUDA pour améliorer les performances.

Prix et dates de sortie

Nvidia fait savoir que la RTX 4070 SUPER sera disponible dès le 17 janvier au prix conseillé de 659 euros. Pour la RTX 4070 Ti Super, ce sera dès le 24 janvier à partir de 889 euros. Et pour la RTX 4080 Super, la disponibilité se fera le 31 janvier à partir de 1 109 euros.