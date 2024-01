Forfait Free Mobile : le quota Internet s’apprêterait à augmenter

Le forfait de Free Mobile serait sur le point de s’améliorer, du moins sur la partie Internet avec l’enveloppe data qui passerait à 300 Go, contre 250 Go à ce jour.

300 Go avec Free Mobile

Si l’on en croit une information de Tiino-X83, qui est généralement bien informé au sujet de Free, le forfait de Free Mobile à 19,99€/mois va évoluer le 10 janvier pour passer de 250 Go à 300 Go. Cette hausse de la data serait un cadeau pour fêter les 12 ans d’existence de l’opérateur.

🚀 Mercredi 10 janvier 2024, pour célébrer les 12 ans de Free Mobile, le forfait Free à 19,99€/mois passera de 250 Go à 300 Go de DATA !* pic.twitter.com/Xs4ZCbIvN8 — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 5, 2024

À date, ce forfait propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 250 Go. C’est en illimité pour ceux qui sont aussi abonnés Freebox. Mais pour les autres, on retrouve 250 Go. Il y a par ailleurs la possibilité d’utiliser son forfait à l’étranger avec là encore les appels, SMS et MMS en illimité, et une enveloppe de 35 Go pour Internet, le tout dans 100 destinations. L’offre est disponible sur le site de Free Mobile.

Reste à savoir maintenant si la hausse à 300 Go va également impliquer une amélioration pour l’usage à l’étranger. Comme dit précédemment, le quota est actuellement de 35 Go pour 100 destinations.

Cette hausse pourrait en tout cas avoir un lien avec le récent SMS envoyé par Free Mobile. L’opérateur parlait d’un « vent de nouveautés » qui « va très bientôt souffler. Quelque chose se prépare… Restez, encore et toujours, connecté(e) ». Ce même message devrait aussi faire allusion à la Freebox v9 qui est attendue pour cette année.