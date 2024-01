Free tease l’arrivée de la Freebox v9 auprès de ses abonnés

La Freebox v9 est en approche et Free a décidé de la teaser auprès lors de ses abonnés avec un e-mail et un SMS. Le groupe de Xavier Niel fait référence à des nouveautés pour 2024.

La Freebox v9 arrive en 2024

Dans son e-mail, Free indique :

Nouvelle année, nouvelles résolutions, nouveaux projets Chez Free, les années passent et ne se ressemblent jamais. 2024 s’annonce, de nouveau, remplie d’innovations et de projets sans limite. Quelque chose se prépare… Restez, encore et toujours, connecté(e).

Pour ce qui est du SMS, Free parle également d’un « vent de nouveautés » qui « va très bientôt souffler. Quelque chose se prépare… Restez, encore et toujours, connecté(e) ».

Free souhaite par SMS à ses abonnés une merveilleuse année 2024, ainsi qu'un vent de nouveautés qui arrive ! Source : @LesFreeboxiens pic.twitter.com/opVonneADq — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 2, 2024

Le fournisseur d’accès n’indique pas le terme de la Freebox v9, mais tout porte à croire que son message fait bel et bien référence à la nouvelle box. Après tout, celle-ci aurait dû voir le jour à la fin de 2023, mais son lancement a été reporté.

Concernant les nouveautés, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le sujet, si ce n’est que le support du Wi-Fi 7 devrait être d’actualité. De plus, Nicolas Jaeger, le directeur général délégué d’Iliad (qui est la maison-mère de Free), avait assuré que « ça va être énorme ». Quant à Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, il avait indiqué que les équipes « travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit ».