Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 : nouveaux designs, IA et puces ARM

Microsoft prépare une nouvelle tablette et un nouvel ordinateur portable avec les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. Trois éléments seront à retenir selon les informations de Windows Central : de nouveaux designs, une mise en avant de l’intelligence artificielle et les puces ARM.

Des détails sur les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6

Microsoft proposera des produits Surface équipés de processeurs ARM. Les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 seront disponibles en versions Intel et Qualcomm : processeurs Intel de 14e génération (Meteor Lake) et Qualcomm Snapdragon X. Auparavant, les processeurs ARM n’étaient disponibles qu’avec la gamme Surface Pro.

Les configurations Intel et Qualcomm seront dotées d’unités de traitement neuronal (NPU) dédiées à l’accélération des tâches dépendant de l’intelligence artificielle. Toutefois, Microsoft mettrait davantage l’accent sur les variantes ARM en tant qu’appareils spécialement conçus pour la prochaine génération de Windows (avec pour nom de code « CADMUS PC »). Ces ordinateurs CADMUS rivaliseront avec les appareils d’Apple (avec les puces Apple Silicon) qui ont de bonnes performances et une très bonne autonomie.

D’autre part, Microsoft profitera de l’occasion pour mettre en place quelques changements dans le design des deux appareils. Le Surface Laptop 6 aura un design plus élégant et arrondi, et disposera de ports USB supplémentaires et d’un pavé tactile haptique. Pour la Surface Pro 10, ses angles seront également arrondis et elle bénéficiera d’un nouvel écran conforme à la norme HDR, conçu pour réduire les reflets.

Ces deux appareils devraient sortir en 2024, suite à une annonce qui les déclarera comme les « premiers véritables PC avec IA de nouvelle génération de Microsoft ». On ne sait pas encore si les appareils sortiront en même temps que la nouvelle version de Windows (Windows 12 ?), ou si les utilisateurs pourront les acheter plus tôt et les mettre à jour plus tard.