Windows 12 pour 2024 se confirme un peu plus grâce à Intel

Windows 12 semble et bien prévu pour 2024. L’information vient de David Zinsner, le directeur financier d’Intel, qui parle d’un « rafraîchissement de Windows » qui verra le jour l’année prochaine.

La déclaration du directeur financier d’Intel a eu lieu lors de la Citi 2023 Global Technology Conference. Celle-ci s’est déroulée le mois dernier, mais ses propos en lien avec Windows 12 ont seulement été remarqués aujourd’hui par certains. Il a indiqué :

Nous pensons en fait que 2024 sera une bonne année pour les clients, en particulier à cause du rafraîchissement de Windows. Nous pensons toujours que la base installée est assez ancienne et qu’elle a besoin d’un rafraîchissement, et nous pensons que l’année prochaine pourrait marquer le début de ce rafraîchissement, compte tenu du catalyseur Windows. Nous sommes donc optimistes quant à l’évolution de la situation à partir de 2024.