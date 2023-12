Ubisoft enquête sur un piratage visant son système

Ubisoft est en train d’enquêter sur un piratage qui a concerné son système interne et qui a permis à un hacker d’accéder à des documents privés. Mais il se trouve que le pirate n’a pas vraiment réussi sa mission, à savoir voler toutes les données.

Le collectif de recherche sur la sécurité VX-Underground a d’abord publié des messages sur X (ex-Twitter) indiquant qu’un hacker avait réussi à s’infiltrer dans le système d’Ubisoft. Cela a eu lieu le 20 décembre. Le pirate a eu accès pendant environ 48 heures jusqu’à ce que les équipes d’Ubisoft se rendent compte que quelque chose n’allait pas. L’accès a donc été bloqué.

Il est par ailleurs précisé que l’objectif était d’exfiltrer environ 900 Go de données. Mais comme l’accès a été révoqué, le hacker n’a pas pu collecter grand-chose, si ce n’est de supposées données d’utilisateurs du jeu Rainbow Six Siege. Malgré tout, des captures d’écran ont été partagées, montrant le serveur Microsoft SharePoint d’Ubisoft, les communications d’employés sur Microsoft Teams, Confluence et le tableau de bord de MongoDB Atlas.

The Threat Actor would not share how they got initial access. Upon entry they audited the users access rights and spent time thoroughly reviewing Microsoft Teams, Confluence, and SharePoint.

They attempted to exfiltrate R6 Siege user data but were unsuccessful pic.twitter.com/EPRraDl3MT

— vx-underground (@vxunderground) December 22, 2023