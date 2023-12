Adobe abandonne son rachat de Figma pour 20 milliards de dollars

Adobe a décidé d’abandonner le rachat de Figma pour 20 milliards de dollars à la suite des pressions de la part de la Commission européenne et du Royaume-Uni. Le rachat avait été annoncé en septembre 2022.

Le rachat de Figma par Adobe n’aura pas lieu

« Adobe et Figma ne sont pas du tout d’accord avec les récentes conclusions des autorités de régulation, mais nous pensons qu’il est dans notre intérêt respectif d’aller de l’avant de manière indépendante », a déclaré le directeur général d’Adobe, Shantanu Narayen, dans un communiqué. « Alors qu’Adobe et Figma partagent une vision commune pour redéfinir l’avenir de la créativité et de la productivité, nous continuons à être bien positionnés pour tirer parti de notre énorme opportunité de marché et de notre mission de changer le monde par le biais d’expériences numériques personnalisées », ajoute-t-il.

Les autorités de régulation ont invoqué le quasi-monopole d’Adobe sur le marché des logiciels de design pour s’opposer à l’opération. En achetant Figma, une plateforme de design de produits en plein essor qui est aujourd’hui plus populaire que l’application Adobe XD, les régulateurs craignaient qu’Adobe ne nuise à l’innovation qui aurait pu se produire si Figma avait été autorisée à prospérer de manière indépendante. Les designers ont exprimé des inquiétudes similaires depuis l’annonce de la fusion en septembre 2022, mais Adobe a réfuté ces affirmations tout au long des différentes enquêtes en cours.

Face à cette pression croissante, Adobe disposait d’une marge de manœuvre très réduite pour faire avancer le rachat et obtenir tous les actifs de Figma qu’il espérait obtenir.

« Ce n’est pas le résultat que nous espérions », a déclaré Dylan Field, patron de Figma, dans un communiqué. « Mais malgré les milliers d’heures passées avec les régulateurs du monde entier à détailler les différences entre nos activités, nos produits et les marchés que nous desservons, nous ne voyons plus de voie vers l’approbation réglementaire de l’opération ».

À la suite de cet abandon du rachat, Adobe devra verser à Figma une indemnité de résiliation inversée de 1 milliard de dollars en cash.