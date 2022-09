Adobe rachète Figma pour 20 milliards de dollars

Adobe annonce son rachat le plus important à ce jour : 20 milliards de dollars pour Figma, éditeur de graphiques vectoriels qui propose un outil de prototypage. Adobe dispose d’un système concurrent qui a pour nom XD et qui existe depuis des années.

Rachat de Figma par Adobe

« Ensemble, Adobe et Figma vont réimaginer l’avenir de la créativité et de la productivité, accélérer la créativité sur le web, faire progresser la conception des produits et inspirer les communautés mondiales de créateurs, designers et développeurs », affirme Adobe. « L’entreprise combinée disposera d’une opportunité de marché massive et à croissance rapide, ainsi que des capacités nécessaires pour générer une valeur significative pour les clients, les actionnaires et l’industrie ».

Figma a vu le jour il y a 10 ans avec Dylan Field et Evan Wallace, et la plateforme de conception collaborative est devenue essentielle pour de nombreuses entreprises ces dernières années. Chez Microsoft par exemple, des milliers de designers et de développeurs s’appuient chaque jour sur Figma pour créer Office, Windows et d’autres applications. L’utilisation de Figma est telle chez Microsoft qu’elle a mis à l’épreuve la relation de l’entreprise avec Adobe, un partenariat étroit qui ne fera que se renforcer.

Figma vise l’usage depuis le web, un domaine dans lequel Adobe et d’autres rivaux ont eu du mal à rivaliser. Adobe prévoit désormais de combiner sa propre communauté avec Figma, ce qui impliquera probablement de regrouper les produits et services de Figma dans Adobe Creative Suite à un moment donné.

Toujours la même direction

« Nous avons l’intention de continuer à gérer Figma comme nous l’avons toujours fait — en continuant à faire ce que nous pensons être le mieux pour notre communauté, notre culture et notre entreprise », explique Dylan Field, cofondateur et PDG de Figma. « Adobe est profondément engagé à ce que Figma continue à fonctionner de manière autonome ». Dylan Field continuera à occuper le poste de dirigeant et à rendre compte au président d’Adobe, David Wadhwani.

Pour ce qui est du financement, une partie des 20 milliards de dollars sera en actions et l’autre moitié en numéraire. Adobe prévoit que la société générera 400 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent sur son exercice fiscal de 2023.