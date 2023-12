Internet mobile par satellite : Starlink lancera aujourd’hui ses premiers satellites « cellulaires »

Si la météo ne se montre pas trop capricieuse, SpaceX lancera tard dans la soirée son premier lot de satellites Starlink « cellulaire ». Le lancement de ce vendredi 15 décembre comprend au total 21 satellites Starlink, dont six sont équipés de la technologie Direct to Cell, qui leur permet de se connecter directement aux smartphones sans passer par une antenne terrester. Ces satellites permettront aux opérateurs mobiles du monde entier d’offrir une connectivité mondiale pour les appels et l’envoi de SMS, où que soit l’abonné mobile.

Chaque satellite Starlink « cellulaire » fonctionnera en fait comme une antenne de communication mobile placée en orbite

Cette étape importante de l’histoire de la mobilité intervient à peine un peu plus d’une semaine après que SpaceX ait reçu l’approbation de la FCC pour déployer ces satellites Starlink à capacités cellulaires. La FCC a également autorisé SpaceX à lancer un essai de 180 jours pour son système cellulaire Starlink, et ce sur 25 sites aux Etats-Unis. Au cours de cette phase de test, Starlink transmettra via satellite des données à 2 000 appareils de test en utilisant une fréquence sous licence de T-Mobile, l’objectif étant de lancer un service opérationnel dès l’an prochain. Dans un premier temps, seul l’envoi de SMS sera pris en charge, mais Starlink prévoit d’étendre ce nouveau service dès 2025 aux voix et aux données.

Starlink prévoit de lancer en orbite 840 satellites cellulaires au cours des 6 prochains mois, et la cadence ne devrait pas trop ralentir par la suite. Comme souvent, la société spatiale de Musk ne perd pas de temps à mettre en place ses projets.