Grok : et maintenant, la peluche mignonne boostée à l’IA (et créée par l’ex-compagne de Musk )

Il va être difficile de s’y retrouver : l’artiste pop Grimes, ex-compagne d’Elon Musk jusqu’en 2021 (avec qui elle a eu deux enfants), a participé avec la startup Curio à la conception de Grok, une peluche boostée à l’IA. « Salutations! Je m’appelle Grok, la fusée fougueuse de Gabbo », indique la description de l’édition bêta limitée du jouet proposée à 99 dollars. « Avec une énergie illimitée, je suis toujours en train de filer pour explorer l’immensité du cosmos. Prêt à planer parmi les étoiles avec moi ? ».

Curio affirme que son Grok n’a absolument rien à voir avec le Grok d’xAI et d’Elon Musk, mais la coïncidence est évidemment trop belle pour qu’on y voit autre chose que le seul fruit du hasard, sachant en plus (en peluche ?) que le jouet Grok ressemble à certaines représentations de Grok, l’IA, qui avaient essaimé sur la toile. Sans compter bien sûr que Grimes, l’une des collaboratrices de Curio sur ce projet, n’est autre que l’ex-compagne de Musk.

Pour autant, les ressemblances s’arrêtent là, car au coeur de la peluche Grok se trouve une Curio Voice Box fonctionnant sur le modèle de langage d’OpenAI (le concurrent d’xAI) et qui intègre un processeur, une batterie lithium-ion, un haut-parleur, un microphone… mais aucun écran ou caméra. Le jouet se destine exclusivement aux enfants, avec des objectifs à la fois ludiques et pédagogiques (les enfants peuvent poser des questions simples à la peluche, qui fera de son mieux pour y répondre). Outre Grok, Curio a dévoilé Gabbo, une peluche robot-jouet, et Grem, une peluche extraterrestre. Tous ces jouets font partie en quelque sorte du même lore narratif, chaque peluche-IA citant parfois le nom des deux autres peluches.