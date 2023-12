YouTube aura moins de publicités sur les téléviseurs, mais elles seront plus longues

L’expérience de YouTube sur les téléviseurs va changer avec moins de publicités. Mais les pubs affichées seront plus longues que celles proposées actuellement.

YouTube indique :

Les spectateurs s’attendent à une expérience publicitaire différente selon le contenu qu’ils regardent. En ce qui concerne les contenus de longue durée sur les téléviseurs, 79% des téléspectateurs préfèrent que les publicités vidéo soient regroupées plutôt que réparties dans la vidéo.

Sur la base de cette préférence, nous avons évalué des coupures publicitaires moins nombreuses et plus longues, afin de créer une expérience de visionnage plus homogène sur le grand écran.