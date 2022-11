Les YouTube Shorts vont arriver sur les téléviseurs

Les YouTube Shorts, ces vidéos verticales qui viennent copier TikTok, vont faire leurs débuts sur un nouveau support, à savoir les téléviseurs. Les contenus peuvent actuellement être regardés depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Il est certain que regarder des vidéos verticales comme les YouTube Shorts sur un téléviseur peut être considéré comme une expérience surprenante, étant donné le format des TV. Ainsi, les vidéos verticales seront au centre de l’écran avec un contour blanc et les détails seront sur la droite, dont le titre, le nom de l’auteur de la vidéo et la possibilité de laisser un J’aime ou Je n’aime pas.

« L’expérience personnalisée des Shorts offre le meilleur des deux mondes : un design épuré tout en exploitant au mieux l’espace supplémentaire du grand écran », indique YouTube. En ce qui concerne les commandes, les Shorts sur le téléviseur ne proposent pas la lecture automatique et vous devez utiliser les boutons haut et bas de votre télécommande pour passer au contenu suivant. Selon Google, « les recherches ont montré que les gens veulent prendre en charge l’expérience de visionnage ».

Pour lancer le lecteur des YouTube Shorts sur les téléviseurs, cherchez un carrousel sur la page d’accueil ou allez sur la chaîne d’un créateur et trouvez l’onglet Shorts. Ce sera déployé au cours des prochaines semaines pour les téléviseurs (2019 et ultérieurs) et sur les nouvelles consoles de jeu.