Microsoft envisage le Xbox Cloud Gaming gratuit avec des publicités

Le Xbox Cloud Gaming, qui fait partie du Game Pass, pourrait bien avoir le droit à une formule gratuite financée par la publicité. C’est en tout cas ce que suggère Tim Stuart, le directeur financier de Microsoft.

Lors d’une intervention au Wells Fargo TMT Summit, le directeur financier de Microsoft a déclaré :

Pour des modèles comme l’Afrique, l’Inde ou l’Asie du Sud-Est, peut-être des endroits qui ne sont pas axés sur les consoles, vous pouvez dire « hé, voulez-vous regarder 30 secondes de publicité et ensuite avoir deux heures de jeux en streaming ?

En Afrique, 50% de la population a 23 ans ou moins et dispose d’un revenu disponible de plus en plus important, avec des téléphones portables et des appareils mobiles.

Nous pouvons donc y aller avec nos propres modèles commerciaux et dire… il y a des millions et des millions de joueurs que nous n’aurions jamais pu atteindre là-bas, et maintenant nous pouvons y aller avec nos modèles commerciaux.