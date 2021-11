Xbox Cloud Gaming (xCloud) est maintenant disponible sur Xbox Series X/S et Xbox One

Xbox Cloud Gaming (aussi connu sous le nom xCloud) est désormais accessible sur les Xbox Series X/S et Xbox One, annonce Microsoft. Le cloud gaming devient ainsi une réalité sur les consoles du groupe.

Arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox

« Nous vivons une très belle semaine de célébrations pour le 20e anniversaire de Xbox ensemble ; et nous avons encore des choses à vous dire !, » indique Microsoft. « Dès aujourd’hui, vous pouvez jouer aux titres du Xbox Game Pass sur le cloud depuis votre console Xbox. Le Xbox Cloud Gaming (en bêta) est désormais accessible sur Xbox One et Xbox Series X|S pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate », ajoute le groupe.

Pour en profiter, il faut avoir installé la mise à jour de novembre pour ce qui est de la Xbox. De plus, Microsoft indique que l’accès est proposé pour un certain nombre de joueurs. Il faudra attendre les prochaines semaines pour un déploiement chez réellement tout le monde. Mais Microsoft ne précise pas quelles sont les conditions pour en profiter dès aujourd’hui.

Nous vous avons écouté : vous voulez avoir la possibilité de trouver et essayer les jeux du Xbox Game Pass avant de les installer, et c’est désormais possible. Maintenant, vous pouvez découvrir et tester un grand nombre de titres rapidement, directement sur le cloud, jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous aurez envie d’installer, puisque le fait d’installer les jeux reste au cœur de l’expérience Xbox. Dorénavant, lorsque vous recevrez une invitation de la part d’un ami sur un jeu que vous n’avez pas encore téléchargé, rien ne vous empêchera de rejoindre quand même sa partie immédiatement. Nous avons fait en sorte que l’expérience soit rapide, facile à utiliser et qu’elle incarne un moyen idéal de découvrir votre nouveau jeu préféré tout en préservant l’espace de stockage de votre console, que vous pourrez conserver pour les titres auxquels vous prévoyez de jouer régulièrement.

À noter que le cloud gaming est tout particulièrement intéressant pour les joueurs avec une Xbox One. En effet, ils peuvent ainsi jouer à des jeux de Xbox Series X/S sur leur console, puisque tout tourne sur des serveurs.