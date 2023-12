Threads débarquera la semaine prochaine en Europe

Threads a choisi le 14 décembre 2023 pour son lancement dans les pays de l’Union européenne. Ce sera pour la fin de la matinée, comme l’indique un compte à rebours sur le site du réseau social concurrent de X (ex-Twitter).

Threads arrive le 14 décembre en Europe

Il est également d’utiliser l’application Instagram et de chercher le mot « ticket ». Un ticket/coupon va apparaître à droite de la barre de recherche. Un appui dessus affiche un ticket avec le jour et l’heure du lancement, ainsi que votre pseudo Instagram et un QR Code. Vous pouvez créer un rappel via le bouton dédié afin d’être averti quand Threads sera réellement accessible.

Threads a fait ses débuts le 6 juillet dernier dans plus de 100 pays. Une région n’y a pas le droit : les pays de l’Union européenne. Mais cela va donc changer le 14 décembre.

Le lancement n’a pas eu lieu tout de suite dans l’Union européenne à cause du Digital Markets Act (DMA). Cette législation européenne impose aux sociétés de bien respecter les données des Européens, que ce soit pour le traitement ou d’autres éléments. L’objectif est d’avoir un bon respect de la vie privée. Meta, qui gère Threads, n’était pas prêt, ce qui explique le lancement tardif.

À la fin octobre, Threads comptait près de 100 millions d’utilisateurs. Nous ne savons pas si le cap a depuis été atteint, Meta n’ayant pas communiqué sur le sujet. Mais une chose est certaine : des millions de nouveaux utilisateurs européens vont débarquer sur le réseau social dès le 14 décembre. Reste à savoir maintenant s’ils resteront dessus ou s’ils l’abandonneront au fil des jours, comme ce fut le cas pour beaucoup de personnes dans les autres pays qui sont finalement restés sur X, Instagram et d’autres services.