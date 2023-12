Google Drive propose de récupérer les fichiers récemment disparus

Les utilisateurs de Google Drive ont récemment eu le droit à un problème avec la disparition de plusieurs fichiers stockés en ligne. Google avait annoncé enquêter sur ce problème et propose aujourd’hui un correctif pour récupérer les documents.

Le bug concernait la version 84.0.0.0-84.0.4.0 de l’application Google Drive sur ordinateur. Des utilisateurs avaient signalé que plusieurs fichiers stockés depuis des mois n’étaient tout simplement plus accessibles. Google assurait que cela concernait une petite partie des utilisateurs et non de la totalité. Aujourd’hui, un outil de récupération fait son apparition avec la mise à jour 85.0.13.0.

Comment récupérer les fichiers disparus de Google Drive

Une fois la mise à jour installée (disponible ici), ouvrez l’application et cliquez sur l’icône de Google Drive dans la zone de notification sur Windows (en bas à droite de l’écran) ou dans la barre des menus sur macOS. À partir de là, maintenez la touche Shift, cliquez sur les réglages (l’icône avec l’engrenage) et choisissez l’option de récupération à partir de sauvegardes. Si tout se passe bien, vous verrez un message vous indiquant que la récupération a commencé. Tous les fichiers récupérés seront présents dans un dossier spécifique.

Si vous êtes un peu plus aventureux, vous pouvez aussi passer en ligne de commande. Les commandes sont à retrouver sur cette page du site de Google.

Que faire si rien ne fonctionne ? Google vous invite à soumettre un avis via l’application Drive avec le hashtag #DFD84 et vous assurer de cocher la case pour inclure les journaux de diagnostic.