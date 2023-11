Google Drive : des fichiers stockés ont disparu, les utilisateurs s’agacent

Plusieurs utilisateurs qui passent par Google Drive pour stocker leurs fichiers en ligne rapportent que les fichiers en question ont disparu. Il est question de contenus mis en ligne il y a plusieurs mois.

« Il s’agit d’un problème sérieux qui doit être résolu de toute urgence. Nous avons ouvert un ticket d’assistance, qui n’a pas été utile jusqu’à présent », a déclaré un utilisateur de Google Drive sur le fil d’assistance. « Je paie un supplément chaque mois pour stocker des dossiers dans le cloud afin qu’ils soient en sécurité, il est donc dévastateur que tout mon travail semble avoir été perdu », a posté un autre utilisateur.

Les journaux d’activité des comptes concernés n’indiquent aucune modification récente, ce qui confirme que les utilisateurs eux-mêmes n’ont pas supprimé les fichiers.

Il se trouve que Google est au courant. Le groupe a partagé la réponse suivante aux utilisateurs :

Veuillez accepter mes sincères excuses si je ne suis pas en mesure de rejoindre la session Google Meet. Je surveille continuellement ce cas et pour être transparents avec vous, nous sommes tout à fait d’accord pour dire que vous n’êtes pas le seul client touché par ce comportement.

Outre le lien que vous avez fourni, d’autres administrateurs ont signalé le même comportement que nous, à savoir que des fichiers ont disparu après la mise à jour. Ce problème est actuellement examiné par nos ingénieurs produits et nous attendons également une analyse des causes profondes pour savoir comment nous pouvons y remédier. En raison de l’enquête en cours, nous ne sommes pas en mesure de fournir un délai d’exécution pour le moment.

Nous ne recommandons pas non plus d’apporter des modifications au dossier racine/données pendant que nous attendons les instructions de nos ingénieurs. Je vais continuer à surveiller le comportement des problèmes signalés par d’autres administrateurs et programmer un rappel demain en espérant qu’il y ait des progrès dans la journée que je puisse livrer avant notre session Google Meet.

Encore une fois, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.