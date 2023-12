Amazon doit faire appel à SpaceX pour lancer ses satellites

La rivalité bien connue entre Jeff Bezos et Elon Musk va devoir attendre. Amazon vient en effet d’annoncer l’achat de trois fusées Falcon 9 à partir de 2025. Elles serviront à déployer une nouvelle vague de satellites Kuiper. Rappelons que ces satellites sont le concurrent direct de Starlink, ayant également pour but de fournir de l’accès au web. Et c’est bien le dernier recours de la firme : elle a en effet réussi à sécuriser 68 vols chez tous les acteurs du marché, sauf SpaceX. Mais on dirait bien que ça n’a pas suffi !

C’est également ce qu’ont pensé une partie des actionnaires d’Amazon. Ils ont attaqué en justice le géant de la vente en ligne, qui n’aurait pas respecté son obligation fiduciaire en refusant de passer par l’entreprise spatiale de Musk. Rappelons que le réseau de satellites Kuiper comprendra plus de 3000 appareils, dont la moitié doivent être mis en orbite pour juillet 2026. Si l’entreprise ne respecte pas cette deadline, elle risque de perdre l’autorisation de la FCC (Federal Communications Commission), et par conséquent une somme très élevée. Pour tenir les délais, il faudra à Amazon pas moins de de lancements par mois.