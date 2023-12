Japon : Ouverture du plus grand réacteur à fusion nucléaire du monde

En cette fin de semaine, le Japon a officiellement ouvert JT-60SA, le plus grand tokamak du monde. Il s’agit d’un réacteur à fusion nucléaire à forme circulaire, cette fois conçu avec l’appui de l’union européenne. Il est supposé être le précurseur de l’ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) actuellement en construction en France. Cette structure a pour but de prouver qu’il est possible de produire de l’énergie avec un tel appareil, ce qui n’est pas chose aisée sur le papier. Mais le processus est loin d’être évident : on cherche à reproduire la fusion qui alimente les étoiles !

Pour arriver à des résultats concluants, il faut parvenir à en tirer plus d’énergie que celle nécessaire pour provoquer la réaction. C’est pourquoi des précédents tests sur la fusion par confinement inertiel avaient été faits. Fonctionnels mais peu concluants, ils n’étaient pas encore viables d’un point de vue commercial. En revanche, ce nouveau tokamak peut chauffer le plasma contenu par un champ magnétique jusqu’à 200 millions de degrés Celsius, avec des courants à 1 million d’ampères. C’est là où ce premier centre est nécessaire pour l’ITER. En réussissant les tests, les chercheurs souhaitent prouver qu’une mise à l’échelle est possible. Et avec elle, une production conséquente d’énergie sans émission de carbone.