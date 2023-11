Squid Game – Déjà des blessures et procès pour le jeu de tv-réalité

Plus tôt cette semaine, Squid Game : The Challenge est arrivé sur Netflix. Si le tournage avait déjà été compliqué et entouré de polémiques, ce n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, le cabinet britannique Express Solicitors, représentant pour l’instant deux candidats, demande d’ores et déjà une compensation financière suite aux blessures subies pendant l’émission et son tournage en janvier dernier. D’après l’agence, « les sociétés de production doivent s’assurer que les standards de sécurité et de santé de leurs émissions ne mettent pas les personnes en danger ».

Actuellement, l’entreprise continue d’accumuler les preuves. Elle avance qu’un procès ne sera lancé qu’en dernier recours. Mais elle reste ferme et demande réparation. Des candidats auraient ainsi fini avec des nerfs endommagés et autres hypothermies à cause des conditions de tournage. Parmi les témoignages, on note le cas d’un évanouissement, mentionne plusieurs autres hypothermies, ou encore un candidat aux mains devenues violettes à cause du froid. De quoi occasionner « des implications très sérieuses sur la santé à long-terme » selon le cabinet. La semaine dernière, les producteurs avaient commenté les premiers soucis rencontrés lors du tournage. Ils avaient conclu en affirmant que « ça n’allait pas être une promenade de santé de gagner 4.56 millions de dollars ».