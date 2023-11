Les tournages reprennent pour Deadpool 3 et Venom 3

Les fans de films de super-héros vont être ravis d’apprendre que le tournage a repris aussi bien pour Deadpool 3 et Venom 3. Ils étaient en pause à cause de la grève des acteurs à Hollywood.

Reprise pour Deadpool 3 et Venom 3

Deadpool 3 est réalisé par Shawn Levy, qui a déjà travaillé avec Ryan Reynolds sur Free Guy et Adam à travers le temps. Il a également coécrit le scénario avec Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick et Zeb Wells. Ce que l’on sait du film, c’est qu’il associe Deadpool à Wolverine, joué par Hugh Jackman, ce qui n’ira pas sans un certain conflit entre les deux. On s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de caméos importants gardés comme surprise. Un a déjà été annoncé, à savoir Jennifer Garner en tant qu’Elektra.

La sortie de Deadpool 3 au cinéma sera le 24 juillet 2024. Le film aurait dû sortir au mois de mai, mais il a été reporté.

Pour Venom 3, c’est Tom Hardy en personne qui annonce la reprise du tournage. « Heureusement, nous avons repris le tournage et je tiens à prendre un moment pour remercier toutes les équipes qui ont participé au voyage de Venom 1 à aujourd’hui, tous nos fantastiques acteurs et membres de l’équipe, nos bons amis et notre famille. Nous avons parcouru un long chemin », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

La date de sortie pour Venom 3 au cinéma est le 6 novembre 2024.