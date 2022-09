Deadpool 3 : Hugh Jackman sera de retour en Wolverine

Hugh Jackman n’a pas dit son dernier mot et sera de retour avec le rôle de Wolverine dans le film Deadpool 3, prévu en septembre 2024. Ryan Reynolds, qui incarne Deadpool, l’a annoncé dans une vidéo.

Le retour de Wolverine avec Hugh Jackman dans Deadpool 3

Dans la vidéo, Ryan Reynolds explique que lui et ses équipes travaillent sur le film depuis longtemps maintenant, mais qu’ils sont à court d’idées sur la façon de faire revivre le mercenaire pour le MCU. Mais ils ont un tour dans leur sac. C’est là que Hugh Jackman passe en arrière-plan. « Hé Hugh, tu veux jouer Wolverine une fois de plus ? », demande Ryan Reynolds. « Ouais, bien sûr, Ryan », lui répond Hugh Jackman, avant que la musique I Will Always Love You de Whitney Houston se lance. Pour l’occasion, les sous-titres indiquent « I Will Always Love Hugh ».

La fin de la vidéo est aussi l’occasion d’avoir le logo de Deadpool qui se fait trancher par les griffes de Wolverine. On découvre par ailleurs une date de sortie pour Deadpool 3 : le 6 septembre 2024 aux États-Unis. Cela devrait logiquement être le 4 septembre 2024 en France sachant que les films sortent au cinéma le mercredi chez nous, là où les sorties interviennent le vendredi aux États-Unis.

De la violence, malgré le rachat par Disney

Shawn Levy, qui a réalisé Free Guy et Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds, réalisera Deadpool 3, qui rejoindra officiellement l’univers cinématographique Marvel après le rachat de la 20th Century Fox par Disney. Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont écrit les deux premiers films Deadpool, sont de retour pour écrire le troisième.

Rhett Reese a précédemment confirmé que Deadpool 3 sera classé R aux États-Unis, signifiant que les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour le voir. C’était déjà le cas avec les deux premiers. Reste à voir quelle sera la classification en France. Les deux premiers étaient interdits aux moins de 12 ans.