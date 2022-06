Deadpool 3 ne sera pas moins violent pour plaire à Disney, assure le scénariste

Deadpool 3 est en cours d’écriture et le scénariste assure que le film sera interdit aux mineurs aux États-Unis, bien que Disney soit le nouveau propriétaire. Le ton des deux premiers films va rester d’actualité.

Le studio en charge des deux premiers films Deadpool a été 20th Century Fox (qui s’appelle aujourd’hui 20th Century Studios). Il se trouve que Disney a racheté la Fox pour 71,3 milliards de dollars. Le rachat a été annoncé en 2017 et finalisé en 2019. Naturellement, cela a inquiété certains fans, estimant que Disney va avoir un impact sur Deadpool 3, notamment pour éviter la violence trop importante et d’autres éventuelles insultes afin que le film puisse plus ou moins être considéré comme familial. Mais ce ne sera pas le cas.

« Je pense que ce qui est génial, c’est que Marvel a été d’un grand soutien », a déclaré Rhett Reese, l’un des deux scénaristes du nouveau film, à The Playlist « Ils vont laisser Deadpool être Deadpool, vous savez ? Ce n’est pas comme si une blague en particulier pouvait être celle où ils disent ‘Vous savez, ça va trop loin’. Ça pourrait arriver, mais jusqu’à présent, il n’y a eu que du soutien », a-t-il ajouté.

Les deux premiers films ont été Rated R aux États-Unis, signifiant que les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour le voir. En France, les films ont été interdits aux moins de 12 ans. Ce sera la même chose pour Deadpool 3 avec Rated R aux États-Unis, assure le scénariste. On peut donc imaginer que l’interdiction aux moins de 12 ans restera en France.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour le troisième film.