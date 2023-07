Deadpool 3, Venom 3 et d’autres films arrêtent le tournage pendant la grève des acteurs/scénaristes

Les tournages de plusieurs films sont à l’arrêt suite à la grève des scénaristes (débutée en mai) et celle des acteurs d’Hollywood (commencée aujourd’hui). Cela inclut Deadpool 3, Venom 3 et d’autres.

Dans le cas de Deadpool 3 par exemple, les acteurs et l’équipe du film du MCU ont suspendu la production ce 14 juillet, rejoignant la Writers Guild of America (WAG) dans la rue après que le syndicat des acteurs n’a pas réussi à conclure un nouvel accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) à l’issue de quatre semaines de négociations.

La WGA est en grève depuis le 2 mai, ce qui a entraîné l’arrêt d’écriture de scénarios pour le cinéma et la télévision aux États-Unis. Toutefois, certaines productions ont continué à tourner si leurs scénarios étaient déjà terminés, mais la double grève avec l’arrêt de travail des scénaristes et des acteurs aura des conséquences considérables pour Hollywood. Une telle grève n’a pas eu lieu depuis 1960.

Pour le moment, la date de sortie au cinéma pour Deadpool 3 reste le 1er mai 2024 en France (et le 3 mai aux États-Unis). Mais si la grève dure pendant un moment, il faudrait retarder la sortie. Ce discours est valable pour tous les films.

Parmi les films dont le tournage est actuellement à l’arrêt, on retrouve Deadpool 3 (Disney/Marvel), Venom 3 (Sony), Gladiator 2 (Paramount), Lilo & Stitch (Disney), Mission: Impossible — Dead Reckoning Partie 2 (Paramount) et le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt (Apple).