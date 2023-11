Samsung propose Android 14 sur ses smartphones Galaxy plus abordables

Le déploiement d’Android 14 (One UI 6) continue chez Samsung, avec le constructeur qui s’attarde cette fois aux Galaxy A34 et Galaxy M53, à savoir deux smartphones plus abordables que les modèles qui ont eu le droit à la mise à jour jusqu’à présent, comme le Galaxy S23.

Disponibilité d’Android 14 pour les Samsung Galaxy A34 et M53

Le Galaxy A34 a eu le droit cette semaine à la mise à jour vers Android 14. Cela a commencé aux États-Unis avant de débarquer en Europe. On la retrouve en Autriche, Croatie, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Serbie, Slovénie, Suisse, République tchèque et Royaume-Uni. D’autres pays s’ajouteront à la liste au fil des semaines.

Pour le Galaxy M53, la disponibilité a pour le moment lieu en Russie, mais elle va bien évidemment se faire un peu partout au fil des prochaines semaines. Il suffit de patienter avant de pouvoir lancer le téléchargement.

Pour rappel, Samsung a partagé hier la liste des appareils Galaxy qui auront le droit à Android 14, ainsi que le créneau de sortie. Voici la liste pour les smartphones :