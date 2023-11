Android 14 : Samsung partage un calendrier de sortie pour plus de 50 Galaxy

Samsung propose déjà Android 14 (One UI 6.0) sur plusieurs smartphones Galaxy et compte bien continuer la disponibilité au fil des prochaines semaines. Le constructeur dévoile aujourd’hui un nouveau calendrier de sortie pour permettre aux utilisateurs de savoir quand ils pourront mettre à jour. Il est un peu différent de celui partagé auparavant.

Samsung Allemagne a publié un nouveau calendrier via l’application Samsung Members qui détaille plus de 50 appareils différents prêts à recevoir Android 14. Le calendrier actualisé montre que les mises à jour s’étendent jusqu’en février 2024, le gros du travail étant effectué en novembre et décembre de cette année.

Dates de sortie pour Android 14 chez Samsung

Voici donc le calendrier de sortie pour Android 14 sur les smartphones Samsung Galaxy :

Galaxy S23 – disponible

Galaxy S23+ – disponible

Galaxy S23 Ultra – disponible

Galaxy Z Fold 5 – novembre 2023

Galaxy Z Fold 4 – décembre 2023

Galaxy Z Fold 3 – décembre 2023

Galaxy Z Flip 5 – novembre 2023

Galaxy Z Flip 4 – décembre 2023

Galaxy Z Flip 3 – décembre 2023

Galaxy S22 – décembre 2023

Galaxy S22+ – décembre 2023

Galaxy S22 Ultra – décembre 2023

Galaxy S21 – décembre 2023

Galaxy S21+ – décembre 2023

Galaxy S21 Ultra – décembre 2023

Galaxy S21 FE – décembre 2023

Galaxy A72 – décembre 2023

Galaxy A54 5G – novembre 2023

Galaxy A53 5G – décembre 2023

Galaxy A52 – décembre 2023

Galaxy A52 5G – décembre 2023

Galaxy A52s 5G – décembre 2023

Galaxy A34 5G – novembre 2023

Galaxy A33 5G – décembre 2023

Galaxy A23 5G – janvier 2024

Galaxy A14 – décembre 2023

Galaxy A14 5G – décembre 2023

Galaxy A13 – février 2024

Galaxy A13 5G – février 2024

Galaxy A04s – février 2024

Galaxy M53 5G – décembre 2023

Galaxy M33 5G – décembre 2023

Galaxy M23 5G – février 2024

Galaxy M13 – février 2024

Galaxy XCover 6 Pro – décembre 2023

Et pour les tablettes :