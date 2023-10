Samsung : Android 14 est disponible sur les Galaxy S23

Samsung propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’Android 14 (One UI 6) sur les Galaxy S23. Plusieurs pays y ont le droit dès maintenant et la France fait partie de la liste. La Belgique, l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Finlande peuvent aussi en profiter.

Android 14 est disponible au téléchargement aussi bien sur le Galaxy S23 que sur le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Le firmware a pour identifiant S916BXXU3BWJM avec un poids d’environ 350 Mo pour les personnes qui avaient installé la bêta. Ceux qui viennent de One UI 5.1 doivent installer la mise à jour qui pèse un peu plus de 3 Go.

Si vous avez l’un des Galaxy S23, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du smartphone puis dans la section « Mise à jour logicielle ». Il ne reste plus qu’à procéder au téléchargement puis à l’installation qui s’effectuera dans la foulée.

Les Galaxy S23 sont donc les premiers smartphones de Samsung à avoir Android 14 en version finale. Mais ils ne seront pas les seuls. Certains, comme les Galaxy S22, ont toujours le droit à une bêta. Le constructeur ne précise pas encore quelle sera le calendrier de sortie pour ses autres téléphones. Il n’indique pas non plus quelle est la liste de ses appareils éligibles. Mais tous les modèles sortis depuis 2021 devraient y avoir le droit.

Pour rappel, Google a proposé le mois dernier Android 14 en version finale pour ses smartphones Pixel. Il y a aussi Xiaomi. Au tour de Samsung maintenant. Les autres constructeurs suivront.