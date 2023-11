Nvidia a multiplié par 13 son bénéfice et par 3 ses revenus grâce à l’IA

Nvidia a connu un très bon troisième trimestre pour l’année fiscale 2023, au point d’avoir multiplié par 3 son chiffre d’affaires et par 13 son bénéfice net par rapport à la même période il y a un an. C’est en grande partie grâce à l’intelligence artificielle.

L’IA aide vraiment Nvidia pour ses finances

Au troisième trimestre, Nvidia a enregistré un chiffre d’affaires de 18,12 milliards de dollars, soit une hausse de 206% sur un an. C’est supérieur aux attentes des analystes qui misaient sur 16,2 milliards de dollars. De son côté, le bénéfice net, qui s’élève à 9,24 milliards de dollars, est en hausse par rapport aux 680 millions de dollars, enregistrés au cours du même trimestre de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de la société pour les data centers s’est élevé à 14,51 milliards de dollars, soit une hausse de 279% et plus que le consensus qui était de 12,97 milliards de dollars. La moitié du chiffre d’affaires des data centers provient de fournisseurs d’infrastructure du cloud tels qu’Amazon, et l’autre moitié d’entités Internet grand public et de grandes entreprises, a déclaré Nvidia.

« Notre forte croissance reflète la transition de la plateforme industrielle générale vers l’informatique accélérée et l’IA générative », a déclaré Jensen Huang, fondateur et patron de Nvidia. « Les cartes graphiques, les processeurs, les réseaux, les services de fonderie d’IA et le logiciel Nvidia AI Enterprise sont tous des moteurs de croissance qui tournent à plein régime. L’ère de l’IA générative est en train de décoller », a-t-il ajouté.

Nvidia table sur un chiffre d’affaires record de 20 milliards de dollars sur son quatrième trimestre comptable, ce malgré l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions à l’exportation vers la Chine imposées par le gouvernement américain. Ces mesures « vont avoir un effet négatif sur notre activité en Chine », a reconnu Colette Kress, directrice financière de l’entreprise, en particulier dans le domaine des data centers, dont les revenus devraient décroître « de façon substantielle » lors du trimestre en cours.