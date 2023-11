OpenAI et Microsoft ciblés par une plainte d’auteurs pour violation de copyright

C’est une plainte qui en annonce certainement d’autres : Julian Sancton, représentant d’un groupe d’auteurs « non-fictionnels » a lancé une action en justice qui accuse OpenAI et Microsoft d’avoir enfreint la loi sur le copyright. Dans le détail, Julian Sancton affirme que la propriété intellectuelle des plaignants a été utilisée sans autorisation pour former la technologie d’IA générative d’OpenAI, technologie que l’on retrouve aussi désormais au coeur des solutions logicielles de Microsoft. La plainte précise en outre que malgré l’investissement considérable de temps et de ressources dans la création de leurs œuvres, les auteurs n’ont pas été rémunérés tandis qu’OpenAI et Microsoft ont développé une activité évaluée à plusieurs dizaines de milliards en utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur. Aie.

Sancton prend son propre exemple comme cas d’école : l’auteur a en effet publié l’ouvrage Madhouse at the End of the Earth: The Belgica’s Journey Into the Dark Antarctic à l’issu de 5 années de travail acharné, alors qu’OpenAI s’est contenté de piocher dans cette oeuvre (et dans bien d’autres) pour former son modèle d’IA générative. Pour ce pillage de copyright, l’auteur demande des dommages et intérêts ainsi qu’une injonction d’interdiction d’utilisation des œuvres concernées. On notera enfin que cette plainte n’est pas la première du genre. D’autres litiges ont été initiés par des auteurs parfois éminents, à l’instar de Michael Chabon, George R.R. Martin, John Grisham, Jodi Picoult ou bien encore la comédienne Sarah Silverman.