Robert Eggers (The Witch) tease son Nosferatu, avec Bill Skarsgård et Nicholas Hoult en vedette

Extraordinaire film muet de 1922, le Nosferatu de Murnau reste encore aujourd’hui l’une des références absolues du film d’horreur. Près d’un siècle après ce monument, le réalisateur Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse, The Northman) s’apprête à proposer sa vision personnelle du personnage de la nuit, et tease son film dans le magazine Empire avec une image effrayante à souhait. Le casting de Nosferatu est prestigieux, avec Bill Skårsgard dans le rôle titre, Willem Dafoe (qui avait déjà interprété le rôle du vampire dans les années 2000), Nicholas Hoult (décidément partout en ce moment), Aaron Taylor-Johnson ou bien encore Lily-Rose Depp.

WORLD-EXCLUSIVE FIRST LOOK 🚨 Robert Eggers' #Nosferatu is an ‘old-school Gothic’ horror set to conjure vampiric terror. “Yeah, it’s a scary film. It’s a horror movie,” Eggers tells Empire. READ MORE: https://t.co/O8VxITGtle pic.twitter.com/k2McUXZ0Jt — Empire Magazine (@empiremagazine) November 20, 2023

Dans les colonnes d’Empire, Eggers ne tarit pas d’éloges pour Skårsgard, à qui il avait déjà confié le rôle principal pour The Northman :« Je dirai que Bill s’est tellement transformé que j’ai peur qu’il n’obtienne pas le crédit qu’il mérite parce qu’il est juste… il n’est pas là. Il avait envie d’honorer ceux qui l’avaient précédé. Tout cela est très subtil. Mais je pense que l’essentiel est qu’il soit encore plus un vampire folklorique. À mon avis, il ressemble à un noble de Transylvanie mort ». Eggers promet aussi qu’au delà de l’aspect esthétique, forcément très travaillé au vu du pedigree du réalisateur, Nosferatu fera vraiment peur. « Je pense qu’il n’y a pas eu de film gothique à l’ancienne qui fasse vraiment peur depuis un moment… Je pense que la majorité du public trouvera que c’est le cas pour celui-ci. » Nosferatu sortira en salles en 2024.