Superman: Legacy : Nicholas Hoult (Mad Max Fury Road) jouera le super-vilain Lex Luthor

Juste parfait en Way Boy un peu paumé dans Mad Max Fury Road, impressionnant de cynisme et de roublardise dans l’excellente série The Great, Nicholas Hoult va rajouter une corde de plus à un arc déjà bien éclectique. Le très bien renseigné Deadline nous apprend en effet que l’acteur britannique interprètera le super-vilain Lex Luthor dans Superman: Legacy, annoncé comme le film qui devra revitaliser la célèbre franchise, avec un nouvel acteur principal (David Corenswet), une nouvelle Lois Lane (Rachel Brosnahan) et aussi un nouveau réalisateur à la tête du projet (James Gunn en l’occurence, patron de l’écurie DC).

Nicholas Hoult dans le rôle du war boy Nux pour le film Mad Max Fury Road

Très à l’aise dans les rôles de cyniques, Nicholas Hoult devrait savoir quoi faire d’un rôle comme celui de Lex Luthor. Manipulateur, intelligent, dominateur, arrogant, égocentrique et surtout ennemi juré de Superman, Alexander Joseph « Lex » Luthor offre une palette d’émotions et d’attitudes qui peuvent largement être sublimées par le talent de Hoult. Ce sera aussi la seconde fois que l’acteur jouera un rôle de « chauve » après le Nux de Mad Max Fury Road.

James Gunn a récemment précisé que la sortie en salles de Superman: Legacy était fixée au 11 juillet 2025.