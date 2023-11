Après une plainte de Disney, Microsoft modifie le Bing Image Creator

Bing Image Creator, l’IA générative d’images conçue par Microsoft pour son moteur de recherche, a connu quelques modifications après une plainte de Disney. Certains utilisateurs et influenceurs utilisaient en effet l’outil pour créer des faux posters de films basés sur l’esthétique et la composition des affiches de Pixar. Ce qui n’a bien évidemment pas plu au titan du divertissement. Il faut admettre que les images étaient particulièrement réussies. Probablement un peu trop, puisque Microsoft avait en premier lieu bloqué le mot « Disney » dans son générateur d’images.

L’entreprise craignait sans doute alors une attaque sur le plan des copyrights et de la propriété intellectuelle. On peut désormais utiliser à nouveau le terme dans l’outil Bing. L’IA génère alors des images correctes, mais avec des erreurs dans le texte, et une police floutée. On est bien loin des affiches précédentes, qui ressemblaient nettement plus aux originales du studio. Impossible alors de confondre : toutes les marques et imperfections de l’IA générative sont présentes. Un compromis qui satisfera sans doute Disney, même si les utilisateurs seront probablement déçus par ces changements de l’outil Microsoft.