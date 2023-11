Après l’avoir viré, OpenAI veut que Sam Altman redevienne le dirigeant

Sam Altman va-t-il redevenir le patron d’OpenAI, la société derrière ChatGPT ? Le conseil d’administration l’a licencié vendredi. Aujourd’hui, ce même conseil d’administration envisage de l’embaucher pour qu’il reprenne ses fonctions, selon plusieurs médias, dont The Verge.

Sam Altman serait « ambivalent » quant à son retour et souhaiterait des changements de gouvernance. Un certain nombre de chercheurs ont également démissionné vendredi, tout comme Greg Brockman, le président du conseil d’administration d’OpenAI. Sam Altman et Greg Brockman ont discuté avec des amis et des investisseurs de la possibilité de créer une autre entreprise.

Le conseil d’administration a accepté en principe de démissionner et de permettre à Sam Altman et Greg Brockman de revenir, mais il a depuis hésité, manquant l’heure limite (17 heures aux États-Unis) à laquelle de nombreux membres du personnel d’OpenAI devaient démissionner.

De son côté, Bloomberg rapporte que les investisseurs d’OpenAI poussent le conseil d’administration pour que Sam Altman redevienne le dirigeant. Il y a un groupe notable dans le lot : Microsoft. En effet, la société a investi des milliards de dollars dans OpenAI.

À l’heure actuelle, c’est Mira Murati, directrice de la technologie au sein de la société, qui succède à Sam Altman en tant que nouvelle dirigeante d’OpenAI. Mais il a été précisé dès le départ qu’elle était là par intérim. Reste à savoir ce qu’il va se passer au fil des prochaines heures ou prochains jours pour Sam Altman.