Dune 2 : la sortie est avancée de deux semaines

Dune 2 a le droit à une nouvelle date de sortie, avec Warner Bros qui a décidé d’avancer la sortie de deux semaines. Le film Denis Villeneuve arrivera au cinéma le 1er mars 2024, au lieu du 15 mars. C’est la date aux États-Unis et celle en France devrait être en similaire.

Il faut savoir que les films aux États-Unis sortent les vendredis. En France, la sortie se fait les mercredis. Si la France se cale sur les États-Unis, alors la nouvelle date de sortie pour Dune 2 sera le 28 février 2024 chez nous, au lieu du 13 mars jusqu’à présent.

La date de sortie initiale était le 1er novembre 2023. Mais Warner Bros a préféré reporter le film à 2024 à cause de la grève des acteurs qui était encore une réalité il y a quelques semaines. Le studio estime probablement que le marketing avec les interviews des acteurs et avant-premières sera très important pour ce film, d’où l’intérêt d’avoir reporté la sortie.

Dans Dune premier du nom, Paul Atreides (Timothée Chalamet) s’aventurait sur Arrakis, la planète la plus dangereuse et la plus sablonneuse de l’univers, pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple alors que des forces maléfiques explosaient en conflit. Dans la suite, Paul Atreides fait équipe avec Chani (Zendaya) et les Fremen pour se venger de ceux qui ont détruit sa famille, et il doit jongler avec sa vie amoureuse et le destin de l’univers en jeu.

Dune 2 sera l’occasion de découvrir de nouveaux personnages. Le casting comprend Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson et Léa Seydoux. Il y a aussi Florence Pugh dans le rôle de la Princesse Irulen, la fille de l’Empereur Shaddam IV incarné par Christopher Walken.