Warner Bros. reporte Dune partie 2 au mois de mars 2024

Noooooooooooooon ! On le pressentait mais on ne voulait pas vraiment y croire. Warner Bros. vient d’annoncer que Dune Partie 2, second volet de l’adaptation de Denis Villeneuve, est finalement reporté au 15 mars 2024 soit plus de 4 mois après la date initialement prévue (9 novembre 2023 aux Etats-Unis, 1er décembre en France) ! Le film est entièrement bouclé, y compris au niveau de sa post production, mais la campagne de promotion ne pourrait pas se faire au vu des tensions croissantes entre les grévistes (scénaristes et acteurs ) et les grands studios, ces derniers refusant tout compromis et jouant la carte du pourrissement du mouvement. Les acteurs syndiqués étant interdits de promo, il n’était plus possible d’assurer le marketing autour du film, fait généralement d’interviews dans les médias et sur les chaines de réseaux sociaux.

Dune partie 2 n’est pas le seul métrage de Warner à être repoussé à plus tard. Godzilla x Kong : The New Empire écope également d’une nouvelle date, la sortie en salles étant désormais programmée 12 avril 2024 (contre le 15 mars précédemment). En revanche, Wonka est toujours prévu pour le 15 décembre, Aquaman and the Lost Kingdom est toujours prévu pour le 20 décembre et The Color Purple est toujours prévu pour le 25 décembre.