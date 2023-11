Orange annonce son offre Internet par satellite pour rivaliser avec Starlink

Comme prévu, Orange dévoile aujourd’hui son offre Internet par satellite, permettant d’avoir un accès très haut débit en France Métropolitaine. L’opérateur rivalise ainsi avec Starlink et étend ainsi ses offres actuelles, à savoir l’ADSL, la fibre, la 4G et la 5G.

Orange dégaine son offre Internet par satellite

Cette nouvelle offre, qui a pour nom Satellite Orange, s’adresse tout particulièrement aux clients non-éligibles à la fibre et à ceux disposant d’un faible débit ADSL. Elle est commercialisée dans les canaux de distribution Orange et opérée par Nordnet, une filiale du groupe spécialiste français d’Internet par satellite depuis 15 ans.

Vous avez le droit à du très haut débit en illimité grâce à une connexion allant jusqu’à 200 Mb/s en descendant (download) et 15 Mb/s en montant (upload). Cette offre ne nécessite aucun changement de numéro de téléphone et intègre des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et 50 autres destinations, et vers les mobiles de France métropolitaine et 8 autres destinations.

Orange fait savoir que cette offre entre dans le dispositif d’accompagnement de l’État pour la « Cohésion numérique des Territoires » et répond à l’objectif du gouvernement de garantir un accès au très haut débit pour tous à l’horizon de 2025. Les foyers ne bénéficiant pas d’un bon haut débit filaire peuvent bénéficier d’une subvention permettant d’accéder à une meilleure connexion via une technologie sans fil. Dans le cadre de l’offre Satellite Orange, l’achat ou la pose du matériel peuvent donc être pris en charge, sous réserve d’éligibilité au dispositif « Cohésion numérique des Territoires ».

D’autre part, cette offre s’appuie sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS, conçu par Thalès Alenia Space à Cannes et lancé en septembre 2022 par Ariane 5.

Prix et disponibilité

L’offre Satellite Orange sera disponible dès le 16 novembre pour 49,99€/mois. Après la souscription, vous recevez un Kit Satellite à installer en autonomie ou en faisant appel à un réseau de partenaires spécialisés dans l’installation. Le Kit Satellite est disponible à l’achat pour 299€ ou à la location pour 8€/mois. L’option pose du kit est facturée 299€ avec une garantie d’un an.