Google a proposé 147 millions de dollars pour mettre Fortnite sur son store

Alors que Google et Epic sont toujours dans leur combat juridique, des informations sur l’affaire sont peu à peu révélées. Pour rappel, Epic avait sorti Fortnite pour Android en 2018 directement depuis son site web, évitant ainsi les éventuels frais liés au Play Store, avant de céder en 2020, avançant que des pop-ups de sécurité mettaient l’app et son launcher en situation de désavantage. La firme s’était alors lancée peu après dans un procès antitrust contre Google. Ce dernier craignait alors « une contagion » : si tous les autres studios majeurs faisaient de même, une baisse de revenus conséquente suivrait.

D’après les documents, on situe l’estimation de pertes de revenus entre 130 et 250 millions de dollars. Voire jusqu’à 3.6 milliards si d’autres développeurs avaient suivi le même chemin. C’est pourquoi Google avait proposé 147 millions de dollars à Epic pour que Fortnite reste sur son store. Purnima Kochikar, VP des partenariats Google Play, défend cet investissement, avançant que la présence du jeu sur le store valait « chaque dollar ». Epic souhaite utiliser ces déclarations et documents en tant que preuves que Google avait bel et bien peur de la concurrence. L’entreprise aurait ainsi voulu maintenir son store en position de monopole illégal.