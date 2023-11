Alexa : 46 millions de dollars d’amende pour Amazon

Alexa, l’assistant virtuel notamment fourni sur la gamme de hardware Echo Amazon, a su se trouver une place dans bien des foyers. La firme avait d’ailleurs misé gros sur l’annonce de cet outil ultra-connecté. Mais elle aurait également « oublié » dans l’opération de respecter des brevets déjà en place. En effet, un tribunal fédéral du Delaware vient de condamner l’entreprise à payer 46.7 millions de dollars pour non respect de quatre brevets appartenant à VB Assets. Anciennement VoiceBox Technologies, la société affirme avoir inventé une enceinte circulaire connectée au web capable de répondre à des prompts vocaux avec une voix de femme robotique avant Amazon.

Le géant de la vente en ligne n’aurait pas respecté quatre brevets sur les fonctionnalités suivantes :

Services de conversation coordonné par le réseau

Interface utilisateur conversationnelle basée sur la voix

Fonctions liant les requêtes vocales aux publicités

VB Assets soutient notamment ses propos avec un extrait de reportage de Seatlle King 5 News datant de 2006. On y voit un homme poser différentes questions à une enceinte circulaire, qui lui répond en tirant supposément ses résultats du web. De plus, des années plus tard, VoiceBox aurait fait une démo publique d’Alexus plus de six mois avant l’annonce d’Alexa. Enfin, Amazon est accusé d’avoir débauché des employés de l’entreprise afin de récupérer des concepts et idées déjà existants.