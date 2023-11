Disney+ gagne 7 millions d’abonnés, après plusieurs trimestres de pertes

Disney+ reprend des couleurs avec un gain de 7 millions d’abonnés au quatrième trimestre de son année fiscale 2023. Ce gain change des trois derniers trimestres où le service de streaming de la société a enchaîné les pertes.

Dans le détail, Disney+ compte désormais 112,6 millions d’abonnés, soit une hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Un élément intéressant est que la hausse s’explique par l’international. En effet, la plateforme a gagné des abonnés à l’international, mais en a perdu 500 000 en Amérique du Nord. Quant à Disney+ Hotstar, qui est la plateforme en Inde proposant plusieurs éléments, il y a eu une perte de 2,8 millions d’abonnés. En regroupant Disney+ et Hotstar, le groupe compte 150,2 millions d’abonnés.

Dans l’ensemble, les activités de streaming de Disney ont perdu 387 millions de dollars ce trimestre, ce qui représente une amélioration de 74% par rapport à la perte de 1,4 milliard de dollars enregistrée au quatrième trimestre de l’année fiscale 2022. Les programmes qui ont été les plus populaires ont été les films Élémentaire, Les Gardiens de la Galaxie 3 et La Petite Sirène. Aucun de ces programmes n’est disponible sur Disney+ en France à cause de la chronologie des médias.

Toujours au sujet du streaming, Bob Iger, le patron de Disney, a annoncé que le groupe discute avec Netflix pour lui vendre des droits de certains de ses programmes. Ainsi, Netflix sera autorisé à diffuser certains programmes de Disney à ses abonnés. Bob Iger a cependant précisé que le groupe de Mickey ne proposera pas ses licences principales. Il faut comprendre par là qu’il ne faut pas s’attendre à des programmes Marvel, Pixar ou Star Wars sur Netflix.