Résultats : Disney+ perd 12 millions d’abonnés en un trimestre !

Disney+ peine à revenir à hauteur de Netflix et Amazon Prime Video. Et le second trimestre 2023 apporte une nouvelle fracassante : Disney+ a perdu presque 12 millions d’abonnés sur la période, passant de 157,8 millions d’abonnés fin mars à 146,1 millions fin juin ! Sur les 6 derniers mois, c’est même 18 millions d’abonnés qui ont quitté la plateforme de Mickey. Ces départs massifs d’abonnés seraient principalement dus à la perte des droits de retransmission du championnat national de cricket… en Inde ! Les abonnés indiens déçus auraient donc décidé de quitter la plateforme.

L’Inde n’est pas la seule explication puisque le nombre d’abonnés a aussi diminué de 1% aux Etats-Unis, après déjà un Q1 en baisse (-1% là encore). Malgré les grandes difficultés de Disney+ pour regagner des abonnés, le chiffre d’affaires du service est en légère hausse, à 22,3 milliards de dollars. Disney compte sans doute sur l’augmentation du prix des abonnements (effectif aux Etats-Unis et bientôt en France) pour continuer à engranger du cash sans trop devoir compter que la hausse des abonnements. La grève en cours à Hollywood n’arrange pas les affaires du géant américain, qui voit nombre de ses productions reportées voire annulées, ce qui pénalise d’autant un service de streaming aujourd’hui à la peine…