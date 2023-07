Les Gardiens de la Galaxie 3 : sortie le 2 août sur Disney+, partout sauf en France

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera disponible en streaming sur Disney+ dès le 2 août 2023. Ce sera une réalité partout, sauf dans un pays : la France.

Pourquoi Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera-t-il disponible le 2 août prochain en streaming sur Disney+, mais pas en France ? C’est lié à la chronologie des médias, une loi bien française qui impose un délai entre la sortie au cinéma et sur les autres supports.

Dans le cas présent, il est question d’une plateforme de streaming avec abonnement (SVOD). La loi impose un délai de 17 mois (15 mois pour Netflix parce que le groupe participe davantage à la création française). Le film étant sorti en mai 2023, la sortie sur Disney+ en France se fera en octobre 2024 au plus tôt.

